Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что реванш Бивол — Бетербиев состоится

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира Дмитрием Биволом состоится.

«Его превосходительство Турки Аль аш-Шейх сообщил нам, что реванш состоится. Ждем окончательного подтверждения», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Хирн назвал результат боя «какой-то шуткой».

25 октября Бивол потребовал провести незамедлительный реванш с Бетербиевом и проверить работу одного из судей.