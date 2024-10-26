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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира Дмитрием Биволом состоится.
«Его превосходительство Турки Аль аш-Шейх сообщил нам, что реванш состоится. Ждем окончательного подтверждения», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Хирн назвал результат боя «какой-то шуткой».
25 октября Бивол потребовал провести незамедлительный реванш с Бетербиевом и проверить работу одного из судей.