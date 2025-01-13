Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 18:30

Промоутер Фьюри допустил возвращение боксера в спорт

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, допустил возвращение британца в профессиональный бокс.

Ранее спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры.

«Это решение Тайсона. Он провел два тяжелейших боя, долго не видел семью. Я не буду его ни в чем убеждать. Вернется ли он? Я бы этого не исключал», — цитирует Уоррена ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фьюри.

Спортсмен уже объявлял о завершении карьеры в 2017 году, но вернулся на ринг в 2018-м. В 2022 году боксер снова заявил об уходе из спорта, но изменил решение спустя несколько месяцев.

По ходу карьеры Фьюри провел 37 боев, одержал 34 победы, потерпел 2 поражения и 1 поединок завершил вничью.

Источник: ТАСС
Бокс
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет
Овечкина поставили на счетчик. За достижениями российского хоккеиста в НХЛ весь мир следит в режиме онлайн
ВС РФ сдержали танки ВСУ в Курской области с помощью дронов
Фигуристка Александра Трусова-Игнатова ждет ребенка
Сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Сегодня
Вчера
Неделя