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Сегодня, 01:57

Промоутер Фьюри: «Уайлдер выглядел ужасно. Я не знаю, что произошло»

Сергей Разин
корреспондент
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Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением о поражении американца Деонтея Уайлдера в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером.

«Я считаю, что Уайлдер выглядел ужасно. Джозеф делал отличную работу, начиная со старта. И я действительно не знаю, что теперь делать Деонтею. Я поговорил с его менеджером, и он рассказал мне, что у Уайлдера была проблема. Он принял криосауну и просидел в ней очень долго. Я не знаю, что произошло. Очевидно, что будут какие-то оправдания», — приводит слова Уоррена talkSPORT.

Уайлдер проиграл Паркеру единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120). Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
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