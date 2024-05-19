Гаджиев о победе Усика над Фьюри: «Душа к нему не очень лежит, но он король тяжелого веса»

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Александра Усика раздельным решением судей над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

«Считаю, что решение в пользу Усика было объективным. Он выиграл начало и конец боя, а середину — проиграл. Удивительным образом смог воспрянуть, как птица феникс, и забрать все последние раунды. Удивил немного Фьюри, казалась, что с четвертого раунда он начинает набирать. В моменте показалось, что он досрочно может закончить бой. 12 раундов — это длинная и непредсказуемая дистанция. Странно, что с ней не справился Тайсон. Все по делу, Усик чемпион. В последнее время болеть за него не получается, потому что он сильно представлен в политике. Душа к нему не очень лежит, но со спортивной точки зрения он король тяжелого веса, это факт», — сказал Гаджиев «СЭ».

37-летний Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).