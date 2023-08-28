Промоутер Усика: «Все, что ниже пупка — это удар ниже пояса»

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), уверен, что Даниэль Дюбуа (19-2) нанес Усику запрещенный удар в пятом раунде.

«Есть ли у нас определение легального и нелегального удара? Линия — это пупок. Все, что ниже этой линии, — это удар ниже пояса.

Каждый хочет реванша после того, как проиграл бой, — приводит слова Красюка издание BoxingScene. — При всем уважении к Даниэлю Дюбуа, который является нашим гостем и нашим соперником, трудно выразить уважение к тому, как они отнеслись к бою, к тому, как они хотели получить победу. Иногда случается так, что ты наносишь кому-то запрещенный удар, да, это нормально. Но когда ты продолжаешь делать это специально, значит, у тебя есть какой-то грязный план».

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.