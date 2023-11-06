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Сегодня, 07:51

Промоутер Усика рассказал, готов ли Александр подраться с Нганну

Давид Хачатрян
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), заявил, что им интересен только бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

«Знаете, мы двигаемся другим путем. Мы идем за славой. Мы идем за наследием. Наследие хранится в титулах, а пояс WBC принадлежит Тайсону Фьюри. Так что в данный момент нам нужен Фьюри», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Фьюри победил экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1) раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
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