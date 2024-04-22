Промоутер Усика рассказал, кто заменит Фьюри в случае его снятия с боя

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), заявил, что в случае снятия с боя чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0), его заменит хорватский боксер Филип Хргович (17-0).

«Мы разработали правило Лапина, — сказал Красюк BoxingScene. — Сергей Лапин — тренер Усика, и это означает, что Тайсон Фьюри должен будет заплатить штраф в размере 10 миллионов фунтов стерлингов, если он откажется от поединка. Это было сделано для того, чтобы избежать пятого срыва боя. Будем молиться, чтобы он надевал головной убор во время спаррингов, а не как в прошлый раз, когда он получил рассечение. Порез был настоящим, но я не доверяю его видео. Я думаю, что Тайсон Фьюри не надел головной убор и получил рассечение, но это мое мнение. У меня нет доказательств. Это моя догадка.

Если Фьюри вновь снимется с боя, его заменит обязательный претендент IBF Филип Хргович. Он готовится к бою с Даниэлем Дюбуа 1 июня, но вместо этого он должен будет быть готовым драться 18 мая, чтобы заменить Тайсона. Нам нужен статус неоспоримого чемпиона. Речь идет не о деньгах, а о наследии, о славе».

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.