Промоутер Усика рассказал, сколько еще осталось драться Александру

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), заявил, что Усик будет выступать на профессиональном ринге три года.

«Ему уже 36, и у него еще есть три года, чтобы показать себя с лучшей стороны, — приводит слова Красюка BoxingScene. — Единственный вопрос, который нас беспокоит, — это проблема со здоровьем, так что это может стать проблемой. Если его организм будет готов к бою, то я не думаю, что он уйдет. Скажу вам, что я общаюсь с Александром Усиком с его первого профессионального боя в 2013 году, и мы очень близки друг с другом на протяжении последних 10 лет, в душе он молодой парень, он никогда не завершал карьеру и даже не представлял, как бойцу тяжело уйти из бокса».

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны подраться 17 февраля 2024-го на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.