28 октября, 15:38

Промоутерская компания RCC запустит Гран-при в год своего десятилетия

Отдел единоборств «СЭ»

Компания RCC Boxing Promotions в следующем году запускает Гран-при по профессиональному боксу. Спортсмены будут бороться за призовые, промоутерский контракт с организацией, а также региональные титулы чемпионов и места в топ-15 WBA и IBF.

Всего будет запущено шесть Гран-при в шести «классических» весовых категорий, которые были в профессиональном боксе до реформ конца 1950-х: это легкий вес (61,2 кг), полусредний вес (до 66,7 кг), средний вес (72,6 кг), полутяжелый вес (до 79,4 кг), а также первого тяжелого веса (до 90,7 кг) и супертяжелого веса (свыше 90,7 кг).

Планируется, что зайти в новый формат Гран-при смогут сильнейшие участники селекционных турниров RCC, которые проходили по ходу всего 2025 года, а также опытные боксеры, которые в будущем способны конкурировать на международном уровне. Полный состав будет объявлен позднее.

