Рамазан Исмаилов анонсировал бой своего брата с Никулиным по правилам бокса

Тренер Рамазан Исмаилов рассказал о вероятном поединке своего брата Магомеда Исмаилова с Тимуром Никулиным по правилам бокса.

«Контракт не подписан, но велика вероятность, что бой Магомеда Исмаилова и Тимура Никулина будет. Восемь раундов или 12 обсуждает сейчас. Мы склоняемся к восьми раундам, потому что для 12 должны быть соответствующие цифры. Все зависит от гонорара», — цитирует Рамазана MMA.Metaratings.ru.

37-летний Магомед Исмаилов выступает в смешанных единобрствах с 2011 года. Всего он провел 22 боя в ММА, одержал 18 побед, потерпел 3 поражения, 1 его поединок завершился ничьей.

В феврале 2022 года Исмаилов дебютировал в профессиональном боксе. Последний раз он проводил бой по правилам бокса в марте этого года против Ивана Штыркова. В этом противостоянии Магомед одержал победу.