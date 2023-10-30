Рамазан Исмаилов считает Асбарова первым номером России в своем весе

Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался о победе Сослана Асбарова над Алексеем Папиным.

«Говорил, что Асбаров на голову выше Папина как боксер. Кроме давления, мы ничего не увидели от Алексея. Много давления и мало действий. Асбаров хорошо держал на джебе и перехватывал удары Папина. И во втором раунде еще в нокдаун отправил. Я не удивлен победой Сослана. Папин — кикбоксер. База в кикбоксинге, а в боксе выступал по профессионалам. Любительская школа бокса (Асбарова) дала о себе знать. При правильной подготовке дальше она помогает в профессионалах. Можно сказать, что Асбаров деклассировал Папина. Асбаров — первый номер России в своем весе», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Папиным и Асбаровым прошел 29 октября в рамках шоу «Однажды в ринге». На счету Папина 15 побед и 2 поражения на профессиональном ринге. В активе Асбарова 5 побед и ни одного поражения.