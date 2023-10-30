Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:25

Рамазан Исмаилов считает Асбарова первым номером России в своем весе

Алина Савинова
Telegram Дзен

Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался о победе Сослана Асбарова над Алексеем Папиным.

«Говорил, что Асбаров на голову выше Папина как боксер. Кроме давления, мы ничего не увидели от Алексея. Много давления и мало действий. Асбаров хорошо держал на джебе и перехватывал удары Папина. И во втором раунде еще в нокдаун отправил. Я не удивлен победой Сослана. Папин — кикбоксер. База в кикбоксинге, а в боксе выступал по профессионалам. Любительская школа бокса (Асбарова) дала о себе знать. При правильной подготовке дальше она помогает в профессионалах. Можно сказать, что Асбаров деклассировал Папина. Асбаров — первый номер России в своем весе», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Папиным и Асбаровым прошел 29 октября в рамках шоу «Однажды в ринге». На счету Папина 15 побед и 2 поражения на профессиональном ринге. В активе Асбарова 5 побед и ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ramazan-ismailov-asbarov-pervyi-nomer-rossii-v-svoem-vese-300328/
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Федотов выжимает из ЦСКА максимум. А Абаскаль далек от футбола». Газзаев о победе армейцев над «Краснодаром» и «Спартаке»
Газзаев: «Федотов не ноет, а выжимает из этого ЦСКА максимум»
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мэнни Пакьяо: «Веду переговоры о бое с Мейвезером в декабре»