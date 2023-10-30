Рамазан Исмаилов считает, что Усик уверенно выиграет у Фьюри

Известный тренер Рамазан Исмаилов уверен, что украинский боксер Александр Усик победит британца Тайсона Фьюри.

«Усик уверенно выиграет. Спокойно по очкам выиграет что у Фьюри, что у Нганну. Фрэнсиса и досрочно победить может. Украинец насыпает ударами, а от тоннажа люди падают. Если посмотреть бои Усика, у него были досрочные победы над Чаззом Уизерспуном и Тони Беллью. Беллью — сильный и волевой парень, он побеждал Дэвида Хэя. Он выходит за победой. Был чемпионом мира», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Ранее глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен подтвердил, что поединок между Фьюри и Усиком не состоится в 2023 году.

На счету британского боксера 34 победы (24 нокаутом), 1 ничья и ни одного поражения. В активе украинца 21 бой на профессиональном ринге (14 нокаутом) и также ни одного поражения.