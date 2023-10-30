Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:31

Рамазан Исмаилов считает, что Усик уверенно выиграет у Фьюри

Алина Савинова
Telegram Дзен

Известный тренер Рамазан Исмаилов уверен, что украинский боксер Александр Усик победит британца Тайсона Фьюри.

«Усик уверенно выиграет. Спокойно по очкам выиграет что у Фьюри, что у Нганну. Фрэнсиса и досрочно победить может. Украинец насыпает ударами, а от тоннажа люди падают. Если посмотреть бои Усика, у него были досрочные победы над Чаззом Уизерспуном и Тони Беллью. Беллью — сильный и волевой парень, он побеждал Дэвида Хэя. Он выходит за победой. Был чемпионом мира», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Ранее глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен подтвердил, что поединок между Фьюри и Усиком не состоится в 2023 году.

На счету британского боксера 34 победы (24 нокаутом), 1 ничья и ни одного поражения. В активе украинца 21 бой на профессиональном ринге (14 нокаутом) и также ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ramazan-ismailov-usik-uverenno-vyigraet-u-fyuri-300297/
Александр Усик
Тайсон Фьюри
2
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Есть одна фишка: никак не могу взять титул там, где уже побеждал». Медведев остается с уникальной серией
Звезда «Друзей» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет
Шойгу оценил потери Украины в контрнаступлении
Госдеп не пустил дипломатов из России на открытие памятника в Калифорнии
В США отметили недовольство американцев из-за помощи Байдена Киеву
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фьюри и Усик не подерутся 23 декабря. Усик отреагировал