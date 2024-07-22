Магомедалиев назвал следующего соперника Исмаилова: «Это будет серьезное испытание»

Главный тренер команды Universal Fighters Расул Магомедалиев рассказал о возможном следующем поединке Магомеда Исмаилова.

«Насколько я знаю, на бой с Анатолием Токовым по правилам ММА у Исмаилова подписан контракт. Магомед ждет этого реванша, но нужно посмотреть, сколько времени ему потребуется на лечение всех травм, полученных в бою с Минеевым. Считаю, что следующий бой он проведет с Токовым по правилам ММА. Это будет серьезное для него испытание», — приводит слова Магомедалиева Vprognoze.ru.

20 июля Минеев победил Исмаилова в восьмираундовом бою по правилам бокса единогласным решением судей.