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Сегодня, 19:18

Магомедалиев назвал следующего соперника Исмаилова: «Это будет серьезное испытание»

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Главный тренер команды Universal Fighters Расул Магомедалиев рассказал о возможном следующем поединке Магомеда Исмаилова.

«Насколько я знаю, на бой с Анатолием Токовым по правилам ММА у Исмаилова подписан контракт. Магомед ждет этого реванша, но нужно посмотреть, сколько времени ему потребуется на лечение всех травм, полученных в бою с Минеевым. Считаю, что следующий бой он проведет с Токовым по правилам ММА. Это будет серьезное для него испытание», — приводит слова Магомедалиева Vprognoze.ru.

20 июля Минеев победил Исмаилова в восьмираундовом бою по правилам бокса единогласным решением судей.

Источник: Vprognoze.ru
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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