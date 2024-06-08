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Сегодня, 07:08

Магомедалиев: «В бою с Исмаиловым по боксу шансы 60 на 40 в пользу Минеева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер Владимира Минеева Расул Магомедалиев рассказал о подготовке к поединку с Магомедом Исмаиловым. Бой Исмаилов — Минеев состоится 20 июля в Москве.

«Это бой непрофессиональных боксеров. Владимир хорошо работает на руках и когда-то выступал по боксу, но это было давно. У Исмаилова нестандартная техника. Готовиться нужно именно под Магомеда, а не с боксерами.

Если Владимир наберет хотя бы 70 процентов формы, в восьми раундах Магомеду будет сложновато. В трех раундах Исмаилову было бы легче, потому что он умеет двигаться на коротких дистанциях и нестандартно работать. Но здесь восемь раундов, поэтому 60 на 40 в пользу Владимира», — цитирует «РБ Спорт» Магомедалиева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rasul-magomedaliev-v-boyu-s-ismailovy-m-po-boksu-shansy-60-na-40-v-pol-zu-mineeva/
Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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