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Сегодня, 07:49

Райан Гарсия арестован за нанесение ущерба отелю в Беверли-Хиллз

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) арестован за вандализм после того, как отель в Беверли-Хиллз обвинил его в нанесении ущерба на сумму около 15 000 долларов, сообщил ESPN начальник дежурной части Департамента полиции Беверли-Хиллз.

Гарсия был арестован после того, как водитель, подвозивший его до отеля Waldorf Astoria Beverly Hills, позвонил в полицию. После прибытия полиции отель решил выдвинуть обвинения, хотя конкретный размер ущерба не был сразу понятен. После того как его поместили в тюрьму полицейского управления Беверли-Хиллз, Гарсия пожаловался на недомогание и был переведен в медицинский центр Cedars-Sinai.

Гарсии грозит дисквалификация от Атлетической комиссии Нью-Йорка после того, как он сдал положительный тест на запрещенное вещество остарин незадолго до боя с чемпионом мира в первом легком весе по версии WBC Девином Хейни (31-1), которого он победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109) 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США.

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