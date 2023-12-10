Райан Гарсия бросил вызов Девину Хейни: «Я побью его»

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (24-1) заявил, что сможет одолеть чемпиона мира в первом легком весе по версии WBC Девина Хейни (31-0).

«Хейни, несомненно, хорош, но я знаю его очень хорошо, и я его побью. Отличный результат сегодня, поздравляю, но в следующем году мы будем рулить! Это был Девин в своем лучшем проявлении, а его лучшее проявление — это заставить зрителей уснуть. Высказывайте свои предположения, я не могу дождаться, чтобы начать работать с ним!» — написал Гарсия в соцсети X.

Хейни победил Реджиса Прогрейса (29-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107). Поединок состоялся 9 декабря в Сан-Франциско, США.

Гарсия победил Оскара Дуарте (25-2) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 2 декабря в Сан-Антонио, США.