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Сегодня, 03:22

Гарсия — о победе Бетербиева над Биволом: «Это ограбление»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский боксер Райан Гарсия прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над соотечественником Дмитрием Биволом

«Это ограбление, если честно», — написал Гарсия в социальной сети.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112. Он завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Артур Бетербиев. Бетербиев — абсолютный чемпион мира! Артур переиграл Бивола по очкам
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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