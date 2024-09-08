Райан Гарсия раскритиковал Кроуфорда: «Слишком раскрученный бездарь»

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (24-1) не считает чемпиона мира в четырех весовых категориях Теренса Кроуфорда (41-0) хорошим боксером.

«Теренс Кроуфорд не одерживал побед ни над кем, кроме Эррола Спенса, который попал в автомобильную аварию. Кроуфорд не такой. Он слишком раскрученный бездарь. Простите, но кто-то должен был это сказать. Ты слишком раскрученный бомж, ты отстой, брат. Ты не интересен, ты просто ***** скучный», — сказал Гарсия SAY CHEESE.

Кроуфорд победил Исраила Мадримова (10-1) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.