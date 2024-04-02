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Сегодня, 06:42

Райан Гарсия: «Мексиканцы — современные рабы»

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион мира по боксу по версии WBC Райан Гарсия (24-1) недоволен политикой США в отношении мексиканских иммигрантов.

«Мексиканцы — современные рабы. Правительство США годами издевается над мексиканцами и иммигрантами. Вы не можете въехать в страну, если не будете выполнять работу за меньшие деньги, чем все остальные. Так много детей пропадает на границах. Я говорю от имени моего мексиканского народа. Я не говорю по-испански, но я говорю за детей. Мне грустно и больно, и нам нужны перемены. Так много мексиканских детей плачут о своей маме. Это причиняет мне боль», — написал Гарсия в соцсети X.

Гарсия и Девин Хейни (31-0) должны подраться за титул WBC super в суперлегком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США.

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