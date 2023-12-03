Райан Гарсия: «У меня есть инстинкт убийцы»

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (24-1) прокомментировал свое выступление в бою с мексиканцем Оскаром Дуарте (25-2).

«Мне просто нужно было замедлить его импульс. Он набирал импульс и в определенный момент я подумал: «Я должен это пресечь». Дуарте — сильный боец, хорошо держал удар. Он мексиканский боец, как и я. Он очень сильный. Я нанес несколько сильных ударов, но он продолжал наступать. Мне пришлось использовать ноги, что все изменило. У меня есть инстинкт убийцы. Обычно, когда я причиняю кому-то боль, то просто раскалываю соперника, но в этот раз все было по-другому», — сказал Гарсия на пресс-конференции.

Гарсия победил Дуарте техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 2 декабря в Сан-Антонио, США.