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Сегодня, 11:50

Райан Гарсия: «У меня есть инстинкт убийцы»

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (24-1) прокомментировал свое выступление в бою с мексиканцем Оскаром Дуарте (25-2).

«Мне просто нужно было замедлить его импульс. Он набирал импульс и в определенный момент я подумал: «Я должен это пресечь». Дуарте — сильный боец, хорошо держал удар. Он мексиканский боец, как и я. Он очень сильный. Я нанес несколько сильных ударов, но он продолжал наступать. Мне пришлось использовать ноги, что все изменило. У меня есть инстинкт убийцы. Обычно, когда я причиняю кому-то боль, то просто раскалываю соперника, но в этот раз все было по-другому», — сказал Гарсия на пресс-конференции.

Гарсия победил Дуарте техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 2 декабря в Сан-Антонио, США.

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Райан Гарсия нокаутировал Оскара Дуарте в 8-м раунде