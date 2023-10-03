Райан Гарсия подерется с Оскаром Дуарте 2 декабря в Сан-Антонио

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) подтвердил изданию ESPN, что бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) вернется на ринг 2 декабря в Сан-Антонио, США, где встретится с мексиканцем Оскаром Дуарте (25-1).

Поединок будет транслироваться на DAZN, и состоится за неделю до боя абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (30-0) с Регисом Прогрейсом (29-1) на DAZN PPV.

Гарсия в прошлом бою проиграл регулярному чемпиону WBA в легком весе Джервонта Дэвису (29-0) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.