Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 10:35

Райан Гарсия помирился с Саулем Альваресом

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) подтвердил, что больше не конфликтует с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2).

«Теперь у нас все в порядке, — сказал Гарсия в интервью BoxingScene. — Я поговорил с Эдди [Рейносо], все улажено. У меня нет никаких обид на них. Я провел много времени в том зале, и у нас много прекрасных воспоминаний. Иногда об этом грустно вспоминать, потому что у нас были веселые времена, но такова жизнь. Приходится открывать новые страницы. Я очень рад за Канело и хочу, чтобы он продолжал доминировать и быть тем чемпионом, которого я видел в зале каждый день. Я счастлив за него».

Ранее Альварес критиковал Гарсию за то, что он ушел из зала Эдди Рейносо, назвав его «неблагодарным человеком». Также он добавил, что Гарсия был должен Рейносо денег.

0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Перри покинет «Чикаго» на фоне слухов о его романе с мамой Бедарда
МОК еще не пустил россиян в Париж-2024, но уже готов проверить их на «нейтральность»
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Майк Тайсон назвал ключевой фактор его успешной карьеры

Боб Арум хочет вернуть Пакьяо в бокс и уже подобрал ему соперника