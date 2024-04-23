Райан Гарсия поставил 2 миллиона долларов на свою победу в бою с Хейни

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) обналичил 12 миллионов долларов. Перед боем с чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1) он поставил на свою победу два миллиона долларов, сообщает Boxing Kingdom.

Эту информацию Гарсия также опубликовал в своих соцсетях.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.