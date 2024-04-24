Райан Гарсия предложил Джервонта Дэвису провести реванш

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) заявил, что готов вновь подраться с чемпионом по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (29-0), но в рамках первого полусреднего веса.

«Все хотят поговорить о маленьком тупом «Танке». Давайте покончим с этими глупыми разговорами. Поднимайся в мой вес и прекрати эти разговоры. Если ты побьешь Фрэнка [Мартина], то давай устроим реванш», — написал Гарсия в соцсети X.

Гарсия проиграл Дэвису 22 апреля 2023-го техническим нокаутом в седьмом раунде.