Райан Гарсия назвал гонорар за бой с Хейни: «Я заработаю 30-50 миллионов долларов»

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) сообщил, что получит до 50 миллионов долларов за бой с чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1).

«Не уверен, помогли ли мои выходки перед боем, но предполагаю, что они привлекли внимание обывателей к поединку. Я не знаю, как обстоят дела с оплатой за просмотр или билетами, но мы узнаем об этом очень скоро. По прогнозам, я заработаю на этом поединке от тридцати до пятидесяти миллионов», — сказал Гарсия на PBD Podcast.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.