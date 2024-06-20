Гарсия сообщил о проблемах в личной жизни: «У моей мамы обнаружили рак, и я тяжело переживаю развод»

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) заявил, что он завершает карьеру, потому что на него свалилось много проблем.

«У моей мамы обнаружили рак. Меня обвинили в суде. Мои добавки оказались испорчены, я тяжело переживаю развод. Много лет в интернете распространяли неправду. Девин хочет лишить меня победы. На меня обрушилось множество проблем. Но я по-прежнему люблю Бога, Он для меня — все», — написал Гарсия в соцсети X.

Гарсии грозит дисквалификация от Атлетической комиссии Нью-Йорка после того, как он сдал положительный тест на запрещенное вещество остарин незадолго до боя с чемпионом мира в первом легком весе по версии WBC Девином Хейни (31-1), которого он победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109) 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США.