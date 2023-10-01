Реакция боксеров на победу Сауля Альвареса над Джермеллом Чарло: «Тебе должно быть стыдно!»

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0), известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) и бывший чемпион мира в полусреднем весе Пол Малиньяджи (36-8) оценили в соцсетях поединок между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2) и чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермеллом Чарло (35-1).

Теренс Кроуфорд: «Ты ушел с грустным видом. Ты даже не пытался победить, ты просто пытался выжить. Тебе должно быть стыдно за себя. Поздравляю, Канело! Ты сделал самопровозглашенного льва ребенком».

Тедди Атлас: «Надо отдать должное Канело, я думал, что он победит, но в конкурентном бою, а не в одностороннем, как это получилось. И надо отдать должное Чарло, Канело был просто слишком велик для него, слишком силен, слишком решителен и агрессивен. Но Канело не является величайшим мексиканским бойцом всех времен, однако он был и остается выдающимся бойцом своей эпохи. Конечно, фанатичные болельщики видят только победу и то, что он молодец, но если рассматривать ситуацию в контексте, то Канело был слишком большим и сильным для маленького Чарло».

Леннокс Льюис: «Внутри ринга все становится очень реальным».

Пол Малиньяджи: «Чарло за весь вечер не сделал ни одной попытки выиграть этот бой. Он пришел для галочки и ведет бой как человек, который больше сосредоточен на том, чтобы не пострадать, чем на том, чтобы победить».

Альварес победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.