Реакция боксерского сообщества на победу Усика над Дюбуа: «Они должны объявить бой несостоявшимся»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0), британец Даниэль Дюбуа (19-2), тренеры и промоутеры сторон, а также аналитики высказались на счет победы Усика над Дюбуа, в том числе рассмотрев спорный эпизод в пятом раунде, когда удар Дюбуа свалил Усика на канвас и был расценен рефери как удар ниже пояса.

Усик: «Многие говорят, что удар Дюбуа был легальным, да? Хорошо, послушайте. Нельзя людей по яйцам бить. Послушайте, бокс — это спорт джентльменов. Это не уличная драка, это бокс. Грязно ли Дюбуа дрался на протяжении боя? У меня нет ни малейшего понятия.

Были мысли, что я не смогу подняться, потому что в спине начало немного отдавать, а не только в том месте, но я понимал, что обязательно нужно подниматься, потому что если ты остаешься на полу, то остаешься на полу. Оно и сейчас болит, но нужно подниматься и доводить до конца. Это то, что мы сейчас делаем не только на ринге, но и в нашей стране».

Дюбуа: «Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня кинули с победой. Что еще я могу сказать? Меня кинули, но я должен вернуться».

Тренер Дюбуа Дон Чарльз: «Он всегда делает вид, что соперник бьет его ниже пояса. Это его уловка, которую следует убрать. Для парня, который притворяется, будто не говорит по-английски, я хорошо понял, что он сказал. Он нес много разной чуши, так как знал, что обманул: „Это бокс, Даниэль“. Мы знаем, что это бокс, но нам не нравится, когда нас обманывают. Это обман. Здесь ничего другого быть не может»

Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен: «Я просил после этого инцидента показать это на большом экране, но все замялось. Это все, что нам нужно было. Все замолчали, и теперь можно понять, что это было. Все что мы хотели, это справедливости, но мы этого не получили. Я уверен, что дело будет рассмотрено. Они либо объявят поединок несостоявшимся, либо назначат незамедлительный матч-реванш».

Промоутер Усика Александр Красюк: «Что значит много споров о законности удара Дюбуа? Это удар ниже пояса. Усик показал абсолютно доминирующее выступление. Он выиграл абсолютно все раунды… включая тот, который так много обсуждается. Он выиграл, он чисто выиграл. А потом он нокаутировал парня. Что еще можно добавить?»

Тони Беллью: «Все, что ниже пупка, в боксе считается ударом в пах! Это не мое мнение, это факт! Таковы правила! Твои трусы не должны закрывать пупок, поскольку если они его закрывают, то можно бить по резинке».

Виталий Кличко: «Поздравляю Александра Усика с блестящей победой. Александр защитил свои чемпионские пояса и еще раз показал волю к победе. И в финале победно звучал наш украинский гимн. Это очень важно и вдохновляюще. Слава Украине».

Тедди Атлас: «Я услышал, как комментатор говорил, что люди не понимают, как много урона наносит удар ниже пояса. Затем он сказал, что это не был удар ниже пояса. Я в замешательстве. Если у Усика есть ахиллесова пята, то она может находиться выше. Это его живот. Должен сказать, что поведение Усика после объявления удара ниже пояса, действия рефери и предупреждения были странными».

Усик нокаутировал Дюбуа? в девятом раунде. Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.