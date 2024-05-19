Рэпер Дрэйк проиграл 565 тысяч долларов после победы Усика над Фьюри

Известный канадский хип-хоп исполнитель Дрэйк перед боем между экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1) и абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) поставил на победу Фьюри 565 тысяч долларов (51 миллион рублей) и проиграл. В случае победы Фьюри Дрэйку выплатили бы 1 миллион долларов.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.