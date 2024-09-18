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Сегодня, 11:29

Решение о дисквалификации Дрозда примут в течение полугода

Сергей Разин
корреспондент
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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) может вынести решение в отношении экс-чемпиона мира Григория Дрозда в течение полугода, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ITA.

Международное агентство допинг-тестирования временно отстранило Дрозда с 9 сентября. Сам Дрозд отрицает обвинения в свой адрес.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 14 сентября временно отстранило 43-летнего россиянина в связи с подозрениями в нарушении правил. В конце 2017 года Дрозд объявил о завершении профессиональной карьеры.

Источник: ТАСС
Григорий Дрозд

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