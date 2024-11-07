Решение по допинговому делу боксера Поветкина может быть вынесено до конца года

Допинг
Сегодня, 11:41
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) может вынести решение по делу российского боксера Александра Поветкина до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
31 октября ITA сообщило, что 45-летний Поветкин временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
По версии агентства, боксер нарушил правила 24 октября 2014 года в бою за серебряный чемпионский пояс по версии WBC против камерунца Карлоса Такама.
2 ноября Поветкин, комментируя обвинения, назвал их сказками.