Реванш Бетербиев — Бивол может пройти в течение полугода

Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев могут провести реванш в течение полугода, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Top Rank, представляющей интересы Бетербиева.

Бой состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

«Незамедлительный реванш может быть проведен, несмотря на необходимость защиты поясов. Это может состояться в течение полугода», — передает ТАСС слова представителя компании.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.