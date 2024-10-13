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Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев могут провести реванш в течение полугода, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Top Rank, представляющей интересы Бетербиева.
Бой состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.
«Незамедлительный реванш может быть проведен, несмотря на необходимость защиты поясов. Это может состояться в течение полугода», — передает ТАСС слова представителя компании.
Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.