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Сегодня, 16:22

Резников раскрыл подробности конфликта с Баговым

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Российский легковес Артем Резников назвал причину конфликта с Али Баговым.

«Ему не понравился мой подкаст, наверное. Но я не пойму в какой момент. Под подкастом он написал, что поймает меня в Сочи. «Поймаю» — унижение мужского достоинства. Это меня задело. Как можно написать мужчине «поймаю»? Я никуда не убегаю, не прячусь.

Если хочешь меня увидеть, набери мне, мы завтра увидимся. Я на Кавказе, и ты тоже. Это меня задело. Он будто бы с высока разговаривает, если победил меня в ММА, словно это дает ему право на меня наехать», — цитирует Резникова MMA.Metaratings.

В следующем поединке Резников встретится с Мухамедом Коковым 28 июня в Сочи.

Источник: MMA.Metaratings
Али Багов
Артем Резников
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