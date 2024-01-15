Ring Magazine назвал Наоя Иноуэ лучшим боксером 2023 года

Чемпион мира в четырех весовых категориях Наоя Иноуэ (26-0) стал «Боксером 2023 года» по версии журнала The Ring. Иноуэ добился значительных успехов в 2023-м.

Он начал год как неоспоримый чемпион в легчайшем весе и закончил его как полностью унифицированный чемпион во втором легчайшем весе, завоевав мировые титулы в четырех весовых категориях.

Иноуэ в прошлом бою стал абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе, победив филиппинца Марлона Тапалеса (37-4) техническим нокаутом в девятом раунде. Бой состоялся 26 декабря 2023-го в Токио, Япония.