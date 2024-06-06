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Сегодня, 14:34

Роберт Гарсия дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева: «Они оба пропускают»

Давид Хачатрян
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Известный тренер Роберт Гарсия признался, что ему сложно делать прогноз на бой между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0), но тем не менее отметил, что Бивол — фаворит.

«Это будет напряженный поединок. Сложно предугадать исход, потому что оба боксера пропускают. Нельзя сказать, что у одного из них отличная защита и его невозможно достать. Так что непросто делать прогноз.

Не знаю почему, но я склоняюсь к тому, что победу присудят Биволу по итогам судейского решения. Однако это будет нелегкий для него бой. В последнем поединке Дмитрий пропустил несколько ударов справа. К тому же это будет бой с другим соперником. Менталитет спортсмена может меняться в зависимости от противника. Это происходит со многими бойцами, и здесь это тоже может сыграть свою роль», — сказал Гарсия в интервью для YouTube-канала FightHype.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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