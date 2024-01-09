Роберт Гарсия: «Бетербиев уже выбрал дату для боя с Биволом»

Известный тренер Роберт Гарсия уверен, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) рассчитывает после боя с Каллумом Смитом (29-1) подраться с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Безусловно, всегда есть шансы на то, что Бетербиев проиграет, потому что это часть бокса, но на бумаге Бетербиев должен победить. Вероятно, они уже выбрали дату для боя с Биволом.

Это хороший поединок для Бетербиева, чтобы вернуться и оформить очередной нокаут, а затем сразу перейти к бою против Бивола. Мы много лет не видели, как чемпионы дерутся между собой. У нас появляется много абсолютных чемпионов. Я думаю, это то, что сейчас необходимо нам в боксе», — сказал Гарсия Boxing Social.

Бетербиев подерется со Смитом 13 января в Квебеке, Канада.