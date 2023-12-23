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23 декабря, 23:52

Роналду посетил боксерский турнир с участием Бивола

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вместе с сыном посетил боксерский турнир в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), на котором россиянин Дмитрий Бивол встретится в бою с британцем Линдоном Артуром.

Сегодня, 23 декабря, состоится поединок, в котором Бивол проведет защиту пояса WBA в полутяжелом весе.

Роналду в этом сезоне сыграл в 23 матчах за саудовскую команду во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач.

Главным событием вечера станет поединок Энтони Джошуа — Отто Валлин, в соглавном бою сойдутся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Криштиану Роналду
Дмитрий Бивол
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