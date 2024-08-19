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Сегодня, 19:53

Россияне Байсангуров и Узлян проведут бои в турнире «Ночь чемпионов IBA» в Венесуэле

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские боксеры Хусейн Байсангуров и Тигран Узлян проведут свои поединки в очередном турнире «Ночь чемпионов IBA», который состоится 24 августа в Ла-Гуайра (Венесуэла).

В рамках главного карда Байсангуров (21-1) встретится с аргентинцем Николаса Джара (11-5) в полусреднем весе. Они сразятся за пояс WBA Continental America.

Уэлян (10-1) в 6-раундовом бою будет драться с венесуэльцем Эндером Луцесом (21-1) в весе до 60 кг.

Главным поединком вечера станет противостояние венесуэльца Альберта Рамиреса (18-0) и немца Адама Дайнеса (23-2-1), который родился в России.

Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоится в Венесуэле 24 августа.

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