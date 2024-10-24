Россияне одержали 5 побед на мировом первенстве по боксу для спортсменов в возрасте 17-18 лет

Российские боксеры одержали пять побед на первенстве мира среди спортсменов в возрасте 17-18 лет.

Соревнования организованы Международной ассоциацией бокса (IBA) и проходят в черногорском городе Будва. 24 октября россияне одержали 3 досрочных победы и 2 победы по очкам.

Капитан мужской национальной команды Вячеслав Рогозин, выступающий в весовой категории до 54 кг, во 2-м раунде победил румына Фабиана Минаи Строе. Адам Муртазалиев, выступающий в весовой категории до 75 кг, одержал победу над соперником из Марокко Ильясом Курило единогласным решением судей.

Выступающая в весовой категории до 52 кг капитан женской национальной команды Снежана Кузнецова одержала победу над Мбахой Ноквандой из ЮАР в первом раунде. Софья Кулаева победила единогласным решением судей представительницу Туниса Гада Бен Хмаид в поединке в весовой категории до 57 кг. Ксения Прусакова, представляющая весовую категорию до 75 кг, выиграла у Эитиаты Лемер из Французской Полинезии. Рефери был вынужден остановить бой во 2-м раунде из-за невозможности Лемер продолжать поединок.

Турнир завершится 4 ноября. Российские боксеры выступают с флагом и гимном страны без каких-либо ограничений.