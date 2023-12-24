Бивол: «Было ощущение, что если прибавлю, то закончу бой»

Чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) остался доволен своим выступлением в бою с Линдоном Артуром (23-2). Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Дим, ты доволен боем? Понятно, что ты доволен результатом, а именно ходом поединка?

— В целом доволен. Процентов на 80. Я никогда на 100 процентов не доволен. И шеф [Геннадий Машьянов] тоже, по моему, никогда не доволен на 100 процентов. Всегда можно сделать что-то большее. И были моменты, где я мог сделать что-то больше, где-то чуть чуть по-другому. Но в целом я доволен.

— Было чувство, что ты можешь его финишировать?

— Было ощущение, что если я больше прибавляю, если я начну больше поддавливать, то можно закончить бой. Но я думаю, это каждый боксер чувствует, если он что-то там добавит, можно раньше закончить. Но я чувствовал в 12-м раунде, если бы чуть-чуть по другому ритм комбинаций изменил бы, то они бы попадали не в руки, а четко в цель. Есть, конечно, моменты, где можно поработать.

— Но корпус-то ты ему хорошо, конечно, пробивал. Я так понял, что нокдаун был в первую очередь после ударов по корпусу.

— Да, правый хорошо пробивал, в корпус, издалека тоже. Он ожидал, что правый в голову полетит, а я бил в корпус, и прям рука заходила хорошо в живот. Видно было — ему неприятно. У канатов, когда нокдаун был, до этого я тоже попал слегка в корпус, и он ощутил, и уже вторым ударом получился нокдаун.

Бивол победил Артура единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе.