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Сегодня, 21:57

Россиянин Мамедов поборется за 2 миллиона долларов призовых в новом турнире IBA

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Российский боксер Габил Мамедов, выступающий в весе до 63,5 кг, примет участие в четвертьфинале Кубка мира IBA Kunlun Fight.

Соревнования пройдут 16 ноября в столице Китая Пекине. Соперником россиянина станет венесуэлец Луис Аркон (13-0-1).

«Я рад и горд, что буду выступать на старте такого большого проекта. IBA создала для нас все условия, это новый интересный турнир. И нам сейчас останется только выйти на ринг и добиться результата. Наш бой увидят десятки, если не сотни, миллионов человек.

В Китае люди любят единоборства, поэтому убежден: это будет новое большое направление в развитии профессионального бокса. Я также рад, что буду выступать под флагом России без каких-либо ограничений. В спорте не должно быть никакой политики, что и показывает IBA», — сказал Мамедов.

В турнире примут участие 8 боксеров из разных стран мира в каждой весовой категории. Призовой фонд Кубка мира IBA Kunlun Fight составит 2 миллиона долларов.

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