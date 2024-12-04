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Сегодня, 21:41

Россиянин Сосулин завоевал пояс чемпиона Азии WBA

Алина Савинова
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Российский боксер Павел Сосулин завоевал титул чемпиона Азии по версии WBA в весовой категории до 72,6 кг.

В десятираундовом поединке на международном турнире в Санкт-Петербурге 28-летний спортсмен техническим нокаутом в четвертом раунде победил танзанийца Абдула Убайю, который не смог продолжать бой из-за травмы.

Сосулин одержал девятую победу на профессиональном ринге. На счету 28-летнего танзанийца теперь четыре поражения при восьми победах.

Сосулин также является чемпионом России 2022 года, бронзовым призером чемпионата страны (2021), а также победителем и призером международных и всероссийских турниров в любителях.

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