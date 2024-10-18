Россиянка Аминева вызвала алжирку Хелиф на боксерский поединок

Российский боксер Азалия Аминева предложила алжирке Иман Хелиф провести боксерский поединок.

«Мы направили Хелиф предложение о бое. Ждем ее ответной реакции. Ее фанаты пишут мне, что Хелиф согласна на бой, но пока я не вижу этого подтверждения от нее», — приводит слова Аминевой ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил Международную ассоциацию бокса (IBA) в скандале с участием в Олимпиаде-2024 Иман Халиф, провалившую гендерный тест в 2023 году.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о мировом безумии после победы Хелиф над итальянской боксершей на Играх в Париже.