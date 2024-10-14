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Сегодня, 16:14

Боксерша Рагозина: «Бетербиев выиграл по очкам, кто бы что ни говорил»

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпионка мира по боксу и заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Наталья Рагозина прокомментировала победу Артура Бетербиева в поединке против Дмитрия Бивола.

«Стать абсолютным чемпионом мира — это очень тяжело, я это сама не понаслышке знаю. К цели этой Артур Бетербиев долго шел. Артура я знаю давно, когда он еще только начинал свою карьеру в любительском боксе. Мы с ним вместе тренировались и в парах стояли. Я болела за Артура. Для меня гордость, что он выиграл. Он выиграл реально по очкам, кто бы что ни говорил. Знаете, чемпиона не судят. Можно говорить, что Бивола засудили и так далее, но, чтобы стать чемпионом мира, нельзя работать вторым номером. Дима работал вторым номером, а Артур работал первым номером. Да, пропускал и получал по голове Артур. Но он шел вперед, шел и бил, атаковал», — приводит слова Рагозиной «Газета.ru».

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Бивола засудили или Бетербиев выиграл по делу? Разбор боя от легендарного судьи Александра Калинкина

12 октября в главном бою вечера Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: Газета.ру
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Наталья Рагозина

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