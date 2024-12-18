Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:08

Исмаилов: «Восстанавливаюсь с запасом, никуда не спешу»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о своем восстановление после травм, полученных в последнем поединке.

«Здоровье хорошее. Чувствую себя прекрасно, восстанавливаюсь. Прихожу в чувство. У меня была тяжелая травма. Сейчас все хорошо складывается. Я восстанавливаюсь с запасом. Никуда не спешу. Главное привести себя в порядок», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

В июле этого года Исмаилов провел поединок по правилам бокса против Владимира Минеева, в котором проиграл единогласным решением судей. По ходу противостояния Магомед четыре раза оказался в нокдауне.

Источник: Metaratings.ru.
Бокс
Магомед Исмаилов
ММА
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Баскетболист и бывший муж Седоковой Янис Тимма покончил с собой
Пять шайб на двоих и победное большинство. Что случилось в матче СКА – «Локомотив»
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Врачей освободили от уголовной ответственности по ст. 238 УК России
Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
Задержанный по делу об убийстве Кириллова признался в сотрудничестве с Украиной
Сегодня
Вчера
Неделя