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Сегодня, 16:02

Российский боец ММА может получить пожизненную дисквалификацию за удар ногой в боксерском поединке

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Российский боец ММА Идрис Абурашидов может получить пожизненную дисквалификацию за удар соперника ногой в голову на ринге.

Инцидент произошел во время боя против иранца Багера Фараджи на турнире клуба Ali Boxing Club в Таиланде, поединок проходил по правилам бокса. Проиграв бой в 4-м раунде, Абурашидов, который часто выступает в смешанных единоборствах, нанес Фараджи удар ногой по голове.

Иранец после удара рухнул на пол и потерял сознание, Абурашидов был немедленно дисквалифицирован, прежде чем его попросили покинуть помещение. Впоследствии россиянин выложил в своих соцсетях запись удара с комментарием «Этот удар был как выстрел из автомата».

Поединок против Фараджи был первым для Абурашидова в профессиональном боксе. В ММА на его счету 4 победы в 4 боях.

Источник: RMC
Бокс

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