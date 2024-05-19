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Сегодня, 07:07

Боксер Сироткин: «Ковалев выступил хорошо с учетом возраста и перерыва»

Руслан Минаев
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Российский боксер Андрей Сироткин поделился мнением о поражении Сергея Ковалева в поединке со шведом Робином Сафаром.

«С учетом своего возраста, разницы в возрасте с соперником и перерыва, Серега выступил хорошо. Приятно удивил. Да, пропустил в заключительном раунде и присел. Но я думал, что он сдуется после седьмого раунда. Нет, отработал до конца. Нормально. Но дальше никакими титулами не пахнет», — цитирует Сироткина MMA.Metaratings.ru.

Ковалев проиграл Сафару единогласным решением судей (94:95, 90:99, 92:97) в поединке, который прошел в ночь на 19 мая в Эр-Рияде. В последнем раунде соперник отправил россиянина в нокдаун.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Сергей Ковалев
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