Бивол о новом сопернике Зинаде: «Лучше, чем ничего»

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал предстоящий поединок с ливийцем Маликом Зинадом.

Ранее Бивол должен был подраться с соотечественником Артуром Бетербиевым, но он 4 мая получил разрыв мениска.

«Зинад сейчас отбоксировал за вторую строчку рейтинга IBF. Нам сказали: «Можно с ним». И мы ответили: «Лучше, чем ничего». Это соперник другого плана с другими антропометрическими данными. Это бокс, приходится принимать как есть. Не всегда от нас все зависит, как я уже сказал», — цитирует Бивола matchtv.ru.

Бивол провел за карьеру 22 боя и не потерпел ни одного поражения. На счету Зинада — 22 победы (16 нокаутов) в 22 поединках.