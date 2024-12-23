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Сегодня, 10:19

Российский боксер Кузьмин считает, что у Усика есть силы, чтобы продолжить карьеру

Руслан Минаев
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Российский боксер Сергей Кузьмин поделился мнением о дальнейшей карьере чемпиона мира Александра Усика.

«Это все будет зависеть от его команды, на сколько они смогут одержать медиа и спонсорскую инфраструктуру на Александре Усике, как на проекте. Это вопрос к ним, останутся ли они в боксе или будут двигаться дальше. Это у них надо спрашивать. Я виду, что у него есть силы и энергия, чтобы дальше подождать. Там есть молодое и подрастающее поколение, но оно еще сырое. Такие бои могут состояться и Александр готов еще остаться в боксе, чтобы продлить свое наследие», — цитирует Кузьмина Vprognoze.

Усик победил в реванше британца Тайсона Фьюри единогласным решением судей в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Александр Усик
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