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Сегодня, 18:12

Российский боксер Махмудов поборолся с медведем

Руслан Минаев
Скриншот видеоролика.
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Российский боксер Арсланбек Махмудов опубликовал в соцсети видео спарринга с медведем.

«Сильно не зли», — прозвучал голос за кадром.

Свой последний бой Махмудов провел в ночь на 18 августа в Квебек (Канада) против итальянца Гвидо Вианелло. Россиянин проиграл после остановки боя судьей в 8-м раунде. Рефери посчитал, что боксер не может продолжать поединок из-за гематомы.

35-летний россиянин потерпел второе поражение в трех последних поединках. На его счету 19 побед, из них 18 — нокаутом.

Арсланбек Махмудов

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